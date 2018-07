Sobe para 7.316 o número de desalojados no RJ O número de desalojados em conseqüência das chuvas que atingem o Estado do Rio subiu para 7.316, segundo balanço da Defesa Civil do Estado divulgado na manhã de hoje, enquanto o total de desabrigados se mantém em 2.713. Na noite de ontem, as chuvas castigaram mais um município: a cidade de Santa Maria Madalena, na região Serrana, onde 16 pessoas ficaram desalojadas. A cidade mais prejudicada continua sendo Campos dos Goytacazes, castigada pelas chuvas do final de semana, que resultaram na elevação das águas do Rio Ururaí. As outras cidades que também estão em situação de emergência são Rio Bonito, Carapebus, Silva Jardim, Paracambi e Barra do Piraí.