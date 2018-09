Sobe para 76 o total de desaparecidos em Alagoas

Segundo os bombeiros, outras duas equipes seguirão hoje para as cidades de União dos Palmares e São José da Lage, para reconhecimento e busca dos desaparecidos, com embarcações, cães e mergulhadores.

O Corpo de Bombeiros está solicitando doações para as vítimas das inundações. Segundo o boletim, as cidades mais necessitadas são Santana do Mundaú, que precisa de material de limpeza e higiene; União dos Palmares, que necessita, além do material de limpeza e higiene, velas e fósforo; Murici, que precisa de mais velas, materiais de limpeza e higiene e fraldas descartáveis; e Branquinha, que necessita de velas e fósforos.

As doações de alimentos e água mineral vindos da população alagoana, de acordo com os bombeiros, não são mais necessárias por enquanto, considerando que as assistências de gêneros alimentícios foram providenciadas pelo governo estadual e federal.

Além de doações de materiais, os bombeiros solicitam também que os empresários do Estado disponibilizem caminhões para a distribuição dos donativos. Quem ajudar, basta entrar em contato com o tenente coronel Alberto pelo telefone (82) 8833-8541.

Os municípios de Branquinha, Murici, Paulo Jacinto, Capela e Jacuípe continuam sem o abastecimento público de água, de acordo com o boletim dos bombeiros.