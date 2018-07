Sobe para 8 reféns libertados em assalto a banco em SP Os seis homens armados que invadiram uma agência do banco Santander na Avenida Presidente Altino, na região do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, hoje, por volta das 16 horas, já libertaram oito reféns, segundo a Polícia Militar. Dos oito, seis são mulheres. Até às 17h50 os bandidos ainda estavam dentro da agência. Um revólver calibre 38 também foi apreendido. Não há informações sobre o número exato de pessoas que permanecem dentro do banco. Equipes da PM continuam negociando com os assaltantes. Um helicóptero Águia foi enviado para o local.