Sobe para 8 total de mortos em chacina no ABC paulista Subiu para oito o número de pessoas mortas em uma chacina, na noite de ontem, em Ribeirão Pires, no Grande ABC paulista. Um adolescente de 17 anos, que estava internado no Hospital de Clínicas dr. Radamés Nardini, em Mauá, não resistiu aos ferimentos e faleceu hoje. Três pessoas ficaram feridas. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados.