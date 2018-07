Sobe para 8 total de mortos em confrontos no Rio Subiu para oito total de pessoas mortas, entre elas um policial militar, em três ações policiais na madrugada de hoje. Na favela do Chapadão, em Costa Barros (zona norte), o sargento do 9º BPM Joelson Pereira foi morto durante troca de tiros entre PMs e traficantes. Segundo a polícia, no início da noite de quinta-feira, traficantes rivais travaram uma batalha que assustou moradores da região. Com a chegada da PM, no início da madrugada, o tiroteio se agravou e Pereira morreu. Os PMs receberam reforço de homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e permaneceram na favela em busca dos assassinos do sargento. Por volta das 6h, três supostos traficantes foram atingidos e morreram no local. A polícia apreendeu dois fuzis e uma pistola. Em Paciência, zona oeste da cidade, três homens suspeitos de serem milicianos morreram durante confronto com PMs do 27º BPM. A polícia contou que agiu depois de ser informado que um grupo de milicianos tentava invadir a favela Cesarinho.