Sobe para 8 total de mortos em operação policial no Rio Subiu para oito o número de mortos na operação realizada hoje pelas Polícias Civil e Militar na Favela Minha Deusa, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar (PM), todos seriam traficantes de drogas e morreram no local após serem alvejados durante suposto tiroteio. Até o momento, nenhum deles foi identificado. A operação foi deflagrada no início da tarde e, de acordo com a PM, tem como objetivo a apreensão de drogas e armas. Balanço parcial aponta que haviam sido encontrados cinco veículos, três fuzis, armas, três granadas, coletes à prova de bala, carregadores e munições de diversos calibres. Também houve a apreensão de droga, mas sua quantidade ainda não foi especificada.