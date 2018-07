Sobe para 8 total de mortos por conta da chuva no Recife

Um outro deslizamento próximo ao quilômetro 3 da Estrada de Aldeia, município metropolitano de Camaragibe, soterrou uma casa na noite de ontem. Morreram Josefa da Conceição, 52 anos, seus netos Letícia (7) e Paulo Sérgio (15) e sua nora Elisabete Barbosa, de 33 anos. Outras duas pessoas da família ficaram feridas. Todos foram resgatados por moradores da área.

Um outro deslizamento de barreira, ocorrido na manhã de hoje no bairro do Vasco da Gama, zona norte do Recife, matou Rodrigo Firmino de Almeida, de 23 anos. Em Olinda, Gabriela Santos, de 13 anos, caiu em um bueiro aberto, em uma rua alagada, no bairro de Bairro Novo, na noite de ontem. Seu corpo foi encontrado hoje de manhã.

As chuvas de desde a sexta-feira também levaram à interdição da BR-101, hoje, em dois pontos: nos dois sentidos no quilômetro 61, na região metropolitana, por conta de alagamento, e no sentido João Pessoa-Recife, no quilômetro 9, no município de Goiana, de acordo coma Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Alagamentos, ruas intransitáveis e queda de árvores voltaram a causar transtornos à população metropolitana. No Recife, a Coordenadoria de Defesa Civil (Codecir) registrou mais de 200 ocorrências - entre deslizamentos e pedidos de vistorias e lonas plásticas, especialmente em áreas de morros - somente entre as sete horas e 11 horas de hoje.