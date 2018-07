Sobe para 80 total de mortos por ingestão de álcool ilegal no Quênia

O consumo de álcool ilícito é comum no Quênia, onde muitos não podem pagar por bebidas industrializadas. As mortes acontecem com frequência, mas este é o maior número de vítimas fatais em um único incidente em vários anos.

"As investigações sobre a fonte das bebidas está em andamento", afirmou o Centro de Operações de Desastres em sua conta no Twitter, colocando o saldo de mortos desta semana em 80 nas regiões central e leste de Embu, Kiambu, Makueni e Kitui.

Dezenas de pessoas também foram hospitalizadas, algumas delas depois de ficarem cegas.

O comandante de polícia do condado de Kiambu, James Mugera, disse à Reuters que sua força deteve cerca de 10 pessoas para interrogá-las.

"Lançamos uma operação de repressão a locais de consumo de bebida e àqueles que vendem bebidas ilícitas", afirmou.

Em 2005, 45 pessoas morreram por ingerir álcool ilegal batizado com metanol para intensificar seus efeitos, e em 2000 cerca de 130 pessoas morreram pela ingestão de uma leva de bebidas tóxicas.

(Por Humphrey Malalo)