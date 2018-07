Sobe para 9 nº de mortos pelas chuvas no Grande Recife

Do total de mortes, duas ocorreram no Recife, quatro em Camaragibe - todos de uma mesma família - e três em Olinda. Oito ocorreram por soterramento e uma - Gabriela dos Santos, de 13 anos, caiu em um bueiro aberto que estava encoberto pela água, no Bairro Novo, em Olinda.

Em Goiana, na Zona da Mata norte, o prefeito Henrique Fenelon (PC do B) decretou estado de emergência. Cerca de 15% da área da cidade está submersa e cerca de três mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Um homem, identificado como Gutemberg, está desaparecido. Segundo testemunhas, ele foi levado pela correnteza, perto do leito do rio Goiana, que transbordou, ao tentar salvar um animal.

O transbordamento do rio cobriu a BR-101, na altura do quilômetro nove, perto da divisa com a Paraíba. A rodovia foi interditada ontem pela Polícia Rodoviária Federal e liberada hoje. "Nada igual havia acontecido aqui desde a cheia de 1973", atestou o prefeito. A PE-15, que liga Goiana ao município vizinho de Itambé, está intransitável e parte da área rural do município está debaixo d''água. Ainda não há levantamento dos estragos e prejuízos. De acordo com defesa civil estadual (Codecipe), as chuvas afetam nove municípios, com 342 famílias desabrigadas e 645 desalojadas.