Sobe para 9 número de mortos em acidente na Grande Salvador

Aumentou para nove o número de vítimas fatais de um acidente entre uma Kombi do sistema de transporte coletivo baiano e um microônibus na Rodovia BA-526, perto do centro industrial de Aratu, na região metropolitana de Salvador, na quinta-feira, 28. Sete pessoas morreram na hora. Cinco foram levadas para o Hospital Geral do Estado, em Salvador. Dessas cinco, Florisvaldo Cerqueira Gomes, de 45 anos, faleceu na manhã desta sexta-feira, 29, e Lourismar Souza dos Santos chegou sem vida, segundo informações do hospital. Permanecem internados Landerson de Andrade Oliveira, de 14 anos, com politraumatismo. Ele passou por cirurgia e está em estado grave na UTI. Juarez Silva Oliveira, de 46 anos, que teve lesões na face e está em observação, e Argeu da Silva Santana, de 39 anos, que passou por cirurgia nesta manhã, segundo o hospital.