Sobe para 9 número de mortos em engavetamento na BA Nove pessoas morreram e três ficaram feridas em estado grave em um engavetamento envolvendo dois caminhões, duas picapes e um carro no fim da manhã de hoje na BR-242, perto do entroncamento para Boa Vista do Tupim (BA), cerca de 280 quilômetros a oeste de Salvador. O acidente deixou a rodovia, que liga a BR-116 ao extremo oeste baiano, interditada nos dois sentidos entre as 11h30 e as 15 horas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, com base nos depoimentos dos motoristas dos dois caminhões, uma tentativa de ultrapassagem em ponto proibido por parte do condutor de uma das caminhonetes causou a colisão. Sete pessoas morreram no local. Outras duas não resistiram aos ferimentos enquanto eram atendidas no hospital de Itaberaba, cidade próxima ao local do acidente. Os demais feridos foram enviados para hospitais de Salvador e Feira de Santana.