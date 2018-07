Sobe para 96 o número de feridos no desabamento Até as 4 horas desta segunda-feira, o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom) totalizava 103 vítimas no desabamento do teto da Igreja Renascer no Cambuci. Esse número inclui sete mortos e 96 pessoas feridas que foram encaminhadas a diversos hospitais da capital. Os bombeiros continuam trabalhando na remoção dos escombros à procura de possíveis vítimas.