Sobe para 97 total de mortos em SC, aponta Defesa Civil Já são 97 as vítimas que morreram nos deslizamentos, desabamentos e enchentes causados pelas fortes chuvas que atingem Santa Catarina. Segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado, ainda há 19 desaparecidos. Apenas em Ilhota, uma das cidades mais afetadas, foram registradas 27 mortes. Nove municípios decretaram estado de calamidade pública: Gaspar, Rio dos Cedros, Nova Trento, Camboriú, Benedito Novo, Pomerode, e, hoje, Luis Alves, Itajaí e Rodeio. Santa Catarina tem mais de 78 mil desalojados ou desabrigados e mais de 1,5 milhão de moradores que sofrem as conseqüências do excesso de chuva. Estão isoladas as cidades de São Bonifácio, Luiz Alves, São João Batista, Rio dos Cedros, Garuva, Pomerode, Itapoá e Benedito Novo. Donativos O governo do Paraná anunciou hoje ter mandado para Santa Catarina uma primeira remessa com mais de 150 toneladas de doações feitas à Defesa Civil estadual e à Fundação de Ação Social da prefeitura. Roupas, calçados, cobertores, colchões, alimentos, água, móveis, materiais de limpeza e bobinas de lonas plásticas foram encaminhadas para Itajaí, no litoral catarinense. Segundo o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Washington Rosa, as doações foram arrecadadas em dois dias de campanha. Na tarde de amanhã, deve sair outro comboio. "Já temos donativos para três caminhões, mas aguardamos os produtos que virão do interior", disse o tenente-coronel. Segundo ele, a Defesa Civil de Santa Catarina vai indicar as cidades que receberão a nova ajuda. Os quartéis do Corpo de Bombeiros, os batalhões da Polícia Militar em Curitiba continuam recebendo novas doações.