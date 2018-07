Sobe para ao menos 145 número de vítimas em tumulto na Índia

Pelo menos 145 pessoas morreram neste domingo, 3, e 50 ficaram feridas durante um tumulto em um templo localizado no nordeste da Índia, segundo informou a polícia local. Dentre as vítimas, havia 30 crianças. O incidente aconteceu no templo de Naina Devi, que fica no topo de uma montanha no distrito de Bilaspur, a 255 quilômetros de Nova Délhi. Segundo depoimentos de uma testemunha à mídia local, portões que cercavam o templo desabaram provocando pânico entre centenas de fiéis que se aglomeravam no local para participar de um festival religioso. O tumulto aconteceu depois do rumor em meio à multidão que aguardava na porta do edifício de que havia um deslizamento de pedras na colina onde está situado o templo. Os feridos estão sendo levados para hospitais próximos, mas o mau tempo está dificultando os trabalhos de resgate. As dificuldades de acesso ao templo - é preciso percorrer cerca de cem metros a pé no trecho final - também complicam os trabahos, além da falta de coordenação entre as equipes, divulgou a agência Ians. No local do tumulto e na estrada de acesso ao templo, se amontoam os cadáveres das vítimas, muitas delas especialmente vestidas para apresentar suas oferendas no templo. Segundo a agência PTI, familiares das vítimas foram ao local da tragédia para tentar localizar seus entes queridos. A governadora do estado de Himachal Pradesh, Prabha Rau, lamentou a tragédia e expressou suas condolências aos familiares das vítimas. O Executivo regional já anunciou que pagará indenizações no valor de 100.000 rúpias (pouco mais de US$ 2.300) aos parentes mais próximos das vítimas fatais e de 50.000 rúpias (US$ 1.100) aos feridos gravemente. O templo de Naina Devi é um conhecido local de peregrinação situado a cerca de 160 quilômetros da turística cidade de Shimla. Milhares de peregrinos tinham se deslocado até o local por ocasião dos dez dias de festividade religiosa do Shravan Ashtami, que começou no sábado. Segundo a tradição, Sati - esposa do deus Shiva - perdeu um olho nesse lugar durante o Tandav, dança com o qual seu marido causava a destruição na terra. O nome do templo, Naina Devi, significa o olho da deusa, e se transformou em um dos santuários mais populares da Índia, segundo a Ians. Esse tipo de incidente não é incomum nas concentrações religiosas na Índia, onde milhares de pessoas se aglomeram freqüentemente com poucas ou nulas medidas de segurança. No mês passado, seis pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas depois de uma correria registrada durante uma celebração religiosa na cidade indiana de Puri. Matéria ampliada às 14h58