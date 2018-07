Sobe para cinco total de mortos em acidente em MG A Viação Itapemirim confirmou, por meio de sua assessoria, cinco mortes no acidente com um ônibus da empresa na região de Além Paraíba, na zona da mata mineira. A empresa também contabiliza 22 feridos e nove desaparecidos. Na manhã de hoje, o ônibus despencou de uma ribanceira de cerca de 80 metros e caiu num córrego. Parte do veículo está submerso, de acordo com os bombeiros que vasculham a área. Em nota, a Itapemirim informou que as causas do acidente estão sendo apuradas e que "está dando todo o atendimento às vítimas deste lamentável episódio". A viação montou uma Central de Informações para parentes e conhecidos das vítimas, que pode ser acessada pelos telefone (11) 2146-8451 ou 0800 723 21 21.