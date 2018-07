Sobe para cinco total de mortos em naufrágio em SC Subiu para cinco o total de mortos após naufrágio de um barco de pesca turística ocorrido no último sábado no litoral norte de Santa Catarina, entre as cidades de Piçarras e Penha. Quatro corpos foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros Voluntários da região na manhã de ontem e no final do dia foi encontrada uma quinta vítima. Os passageiros Edson Flores e Gustavo Merine foram resgatados com vida, apresentando quadro grave de hipotermia, e ainda há um desaparecido. Segundo os bombeiros, o barco de madeira com cerca de 12 metros de extensão seguia em direção a uma ilha da região, onde os oito passageiros pretendiam pescar. O acidente aconteceu por volta das 22 horas. Homens da Capitania dos Portos e do Corpo de Bombeiros Voluntários realizam buscas no local.