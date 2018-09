Sobe para dez número de mortos em acidente em Itajubá

Subiu para dez o número de mortos no acidente que envolveu uma carreta e uma van de romeiros na madrugada deste sábado, 22, na altura do quilômetro 159 da BR-359, em Itajubá, Minas Gerais. Outras nove pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao pronto-socorro do hospital de Itajubá. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu por volta das 4 horas, quando a carreta bateu no microônibus. Chovia no momento da colisão. Apenas o motorista da carreta saiu ileso. Os passageiros eram romeiros que seguiam de Pouso Alegre, em Minas, para Aparecida, em São Paulo. Entre os dez mortos estão os irmãos Fernanda Nunes Ferreira, de 12 anos, Alice Nunes Ferreira, de 9, e Maria Nunes Ferreira, 6. Os outros sete mortos são o motoristas da van, Luiz Marques dos Santos, de 60 anos, e os passageiros Valter Donizeti Paiva, de 51, Helena Martins Goulart, de 63, Fernando Nunes Ferreira, de 27, Maria de Fátima Casales Ferreira, de 30, Ivone da Silva Almeida, de 23, e Cristiane Assis da Silva Goulart, de 24 anos.