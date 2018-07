Sobe para dez número de mortos pela chuva em Itaoca Subiu para dez o número de mortos já confirmados em decorrência do temporal que atingiu Itaoca, no Alto Ribeira, sudoeste do Estado de São Paulo, na madrugada de segunda-feira, 13. Os corpos estão sendo levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Apiaí. De acordo com a Defesa Civil, os bombeiros estão usando cães farejadores na busca por desaparecidos. Um helicóptero da Polícia Militar sobrevoa áreas que ainda estão isoladas no município. Cerca de 100 casas foram afetadas pelas cheias nos rios Palmital e Guarda Mão. A prefeitura contabiliza 332 pessoas desalojadas e nove abrigadas numa escola estadual. O município está em estado de calamidade pública.