Sobe para dez o total de cidades em emergência em SC Já chega a dez o número de cidades em situação de emergência em Santa Catarina, segundo levantamento da Defesa Civil estadual divulgado no fim da tarde de ontem. Entre as 35 cidades atingidas pelos temporais dos últimos dias, Anitápolis, Braço do Norte, Criciúma, Garopaba, Lauro Muller, Meleiro, Morro da Fumaça, Orleans, São Martinho e Siderópolis estão em emergência.