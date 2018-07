Sobe para dez total de mortos em acidente em PE Subiu para dez o total de mortos no acidente ocorrido na noite de ontem envolvendo um caminhão e um ônibus com estudantes universitários no quilômetro 85 da Rodovia BR-101, em Ribeirão, Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Militar de Ribeirão, há ainda vários feridos, que foram encaminhados para hospitais Regional de Palmares, de Ribeirão, Vitória de Santantão, Restauração e Regional do Agreste. Segundo informações da Polícia, o ônibus transportava estudantes da Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul (Famasul) da cidade de Palmares para a cidade de Ribeirão, a 79 quilômetros de Recife, quando colidiu com um caminhão. De acordo com relatos de sobreviventes aos policiais rodoviários, o motorista do ônibus tentou uma ultrapassagem irregular em uma curva no momento do acidente.