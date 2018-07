Sobe para oito número de mortos pelas chuvas em MG

Em Guidoval, dois homens morreram ontem. João Paulo Coelho, de 81 anos, estava dentro da sua residência, na zona rural, quando foi surpreendido pela elevação abrupta do rio. Genésio Cândido Martins Filho, de 42 anos, foi levado pela correnteza ao descer da árvore em que se encontrava abrigado com sua família.

Em Ouro Preto, dois taxistas foram soterrados na madrugada de ontem após o ponto de táxi da rodoviária municipal ser atingido por um deslizamento de encosta. Ainda ontem, o corpo de Juliano Alves, de 28 anos, foi resgatado. Hoje, os bombeiros localizaram o corpo de Denílson Maciel de Araújo, de 31 anos. As equipes permanecem no local e continuam os trabalhos de escavação a procura de outra possível vítima.

No dia 2, Maria de Lourdes Estevão Rocha, de 78 anos, atingida pelo deslizamento da encosta quando estava no quintal de sua residência em Visconde do Rio Branco. Em Belo Horizonte, Janilson Aparecido de Moraes, de 40 anos, morreu em um desabamento.

Outras duas pessoas morreram no ano passado, sendo uma em Governador Valadares e outra em Reduto. Segundo a Defesa Civil, uma mulher de 74 anos está desaparecida desde 30 de dezembro. Ela morava às margens do córrego dos Bambus e foi surpreendida pela súbita elevação do nível d´água.

O número de cidades em situação de emergência atinge 66, segundo boletim divulgado pelo órgão nesta tarde. Outros 53 municípios foram atingidos, mas não decretaram emergência. Mais de 10 mil pessoas tiveram de deixar suas casas. Até o momento, 3260 casas foram danificadas e 96 destruídas.