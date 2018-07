Sobe para oito o número de mortos em Nova Iguaçu

Na madrugada de sexta, três pessoas foram mortas no bairro Jardim Nova Era. No Valverde, um homem não identificado também foi encontrado morto. Um parente deste último já foi localizado e presta depoimento. Na noite de quinta, um homem não identificado foi morto a tiros na Vila Iguaçuana. Algumas horas depois, outro homem foi assassinado no bairro Geneciano.

Policiais civis fizeram perícia nos quatro locais e buscam testemunhas e câmeras para tentar identificar os autores dos crimes.

Um morto no bairro Três Corações e outro no Portão de Ferro. A PM faz operação nos bairros K 11, Caixa d''Água e Coreia em busca de informações sobre os crimes.