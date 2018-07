Sobe para quatro nº de mortes em Sapucaia-RJ De acordo com o Governo do Rio, mais um corpo foi encontrado e já são quatro mortes confirmadas em Sapucaia, no Médio Paraíba, em um soterramento de cerca de 10 casas. O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, determinou que os secretários de Defesa Civil, Sérgio Simões, e de Saúde, Sérgio Côrtes, desloquem-se com suas equipes. Cães farejadores também foram enviados ao local para reforçar o trabalho de buscas.