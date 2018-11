Sobe para R$ 200 milhões prêmio da Mega da Virada O prêmio estimado para os vencedores das seis dezenas da faixa principal da Mega da Virada aumentou para R$ 200 milhões, segundo informações da Caixa Econômica Federal. As apostas estão abertas até as 14 horas (horário de Brasília) de amanhã. O sorteio acontece a partir das 20 horas, com transmissão pelas principais emissoras de televisão.