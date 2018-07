Sobe para seis o nº de mortos em Sapucaia-RJ A Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que já são seis mortos na cidade de Sapucaia em decorrência de um desabamento e um deslizamento ocorrido na cidade. Cinco corpos foram encontrados em um deslizamento que soterrou oito casas no distrito de Jamapará e um homem morreu no desabamento de uma casa, em outra localidade.