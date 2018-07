Sobe para seis o número de mortos no ES Subiu para seis o número de mortos no Espírito Santo em consequência da forte chuva que atinge o Estado. O total de pessoas que precisaram deixar suas casas chegou a 40.150, de acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil na manhã desta segunda-feira, 23. São 5.307 desabrigados, que foram levados para abrigos municipais, e 34.843 desalojados, que estão em casas de parentes ou amigos.