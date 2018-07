Sobe taxa de visto para EUA a partir desta sexta-feira

Conforme a nota da embaixada, o reajuste pretende cobrir despesas existentes com "processamento de vistos por meio da arrecadação das taxas de solicitação". O comunicado informa ainda que o reajuste possibilita a ampliação "das instalações no exterior, bem como a contratação de mão de obra qualificada para atender à demanda de vistos".

No acumulado até março, foram concedidos 296.637 vistos em todo o País, aumento de 56% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Foram 136.078 vistos em São Paulo, 93.841 no Rio de Janeiro (o maior crescimento registrado, de 106% sobre igual período de 2011), 41.459 em Brasília e 25.259 no Recife. Os dados foram divulgados no início deste mês pela embaixada norte-americana.

O tempo de espera para a obtenção do documento é de sete dias em Brasília e Rio de Janeiro, de 15 dias em Recife e de 35 dias em São Paulo.

A presidente Dilma Rousseff visitou os EUA no começo desta semana e, à ocasião, foi anunciada a criação de mais dois consulados no Brasil - em Porto Alegre e em Belo Horizonte.