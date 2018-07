Sobe total de mortes nas BRs de MG no réveillon 2009 A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Minas Gerais registrou 89 pessoas mortas em 1.411 acidentes, no período entre 20 de dezembro e 4 de janeiro, durante a Operação Fim de Ano. Outras 1.103 pessoas ficaram feridas, segundo balanço da corporação divulgado hoje. De acordo com a PRF, houve um aumento de vítimas fatais e de acidentes em relação ao ano passado, quando foram registradas 58 mortes em 995 acidentes, no período compreendido entre os dias 22 de dezembro e 6 de janeiro. Ainda segundo o balanço, 37 pessoas foram autuadas pela Lei Seca e presas durante a Operação Fim de Ano. Hoje, uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente na BR-381, na região de Nova União. Segundo a PRF, um carro de passeio bateu de frente em um caminhão e os dois veículos caíram em uma ribanceira.