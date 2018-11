Sobem para 10 os casos da nova gripe na Colômbia

Os novos contágios foram registrados no departamento de Casanare, no nordeste do país, em pessoas que conviveram com infectados que viajaram recentemente para a Flórida, nos Estados Unidos, afirmou o Ministério de Proteção Social.

"Os três pacientes estão evoluindo satisfatoriamente, receberam o gerenciamento correspondente em casa com recomendações de isolamento voluntário, proteção pessoal (máscaras) e não foi necessária a hospitalização", explicou o ministério em um comunicado.

A Colômbia foi o primeiro país da América do Sul a informar um caso confirmado do novo tipo da gripe, no último 3 de maio.

Até o momento somam-se 180 casos suspeitos no país e 415 descartados, apesar de o governo esperar que continuem aparecendo novos pacientes com o vírus.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o vírus infectou até agora 6.497 pessoas em 33 países.

(Reportagem de Nelson Bocanegra)