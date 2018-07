Soberano nas contratações As contratações no futebol francês se dividem em dois tipos: as realizadas pelo PSG, com os milhões de euros provenientes do Catar, e as das outras equipes, muito mais modestas. Só para se ter uma noção exata disso, o time que tem Leonardo como diretor foi responsável pelas seis maiores contrações desta temporada. O Lille ficou com o sétimo posto, ao desembolsar R$ 25,3 milhões no meia Marvin Martin, do Sochaux.