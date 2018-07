Sobrados do Corredor Cultural do Rio darão espaço para edifício empresarial Um quarteirão inteiro do Corredor Cultural do Centro do Rio deve passar, em breve, por uma grande transformação. Proprietários de 17 sobrados das Ruas Evaristo da Veiga e Marrecas, próximo do Passeio Público, deverão receber autorização da prefeitura para demolir os imóveis para a construção de um centro comercial administrado pelo Banco Opportunity.