Sobram vagas em concurso para médicos em Sorocaba

O secretário municipal de Saúde, Armando Raggio, reconheceu que está difícil suprir a falta de médicos em algumas especialidades. A carência de profissionais levou o município a aderir ao programa federal Mais Médicos, que prevê, entre outras medidas, a contratação de profissionais estrangeiros. O prazo para adesão se encerra nesta quinta-feira, 25.

O processo de seleção começou com 246 inscritos, mas 56 médicos deixaram de fazer a prova e 41 candidatos foram reprovados. Na área de pediatria, que tinha 25 vagas, apenas dez se inscreveram e seis foram habilitados. Das 33 vagas criadas para o plantão pediátrico, só duas foram preenchidas. Também foram habilitados 13 profissionais para as 29 vagas em ginecologia. Os aprovados devem ser convocados no início de agosto.

Em caráter emergencial, a prefeitura está contratando sem concurso dez médicos para reforçar os plantões nas unidades pré-hospitalares, onde a falta de profissionais causou revolta e até depredações nas últimas semanas. Para aumentar o interesse, os horários e locais de atendimento serão mais flexíveis.

O presidente do Sindicato dos Médicos de Sorocaba e Região, Antonio Sérgio Ismael, atribuiu a falta de interesse à baixa remuneração e às condições de trabalho nas unidades de saúde. Este ano, ocorreram casos de ameaças e até agressões contra profissionais. Segundo Ismael, na rede privada o médico recebe de R$ 80 a R$ 100 por hora.