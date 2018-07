Sobre futuro, tucano diz ''Deus'' é quem sabe O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), não comentou a pesquisa CNT/Sensus. Ao lado do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), participou de cerimônia que deu início a obras de prolongamento da Linha 2-Verde do Metrô. "Acredito piamente que Kassab vai poder participar da sua inauguração quando for feita sua entrega", disse em referência a 2012, quando a obra deve terminar.