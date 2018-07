Sobrevivente de ataque é morto dentro de hospital em SP

O homem que sobreviveu a um ataque a tiros e foi encontrado dentro do porta-malas de um veículo, no sábado, foi assassinado durante esta madrugada dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal de Cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo, onde estava internado para tentar se recuperar dos ferimentos anteriores. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, seis homens renderam os vigilantes e assassinaram com diversos tiros e facadas o instrutor Ludmar Aparecido de Andrade, de 29 anos. Em seguida, fugiram nos veículos que chegaram - um Fiat Pálio e um Fiat Tempra. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Nenhum outro paciente ou funcionário do hospital ficou ferido durante a ação.