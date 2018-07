Sobreviventes da Kiss relatam desespero na escuridão A Polícia Civil do Rio Grande do Sul fez na quarta-feira à tarde uma reconstituição do início do incêndio dentro da Boate Kiss. Cinco sobreviventes contaram aos investigadores como o fogo começou no teto acima do centro do palco, logo após o vocalista da banda Gurizada Fandangueira acender um sinalizador conhecido como "sputnik".