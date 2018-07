Sobreviventes do veleiro canadense chegam ao Rio

Parte do grupo de estudantes estava no veleiro desde setembro. Outro grupo tinha embarcado há duas semanas, no Recife. Ainda muito assustadas, usando bonés da Marinha, algumas meninas relataram momentos de pavor. "Era o meu 15.º dia no mar, foi um choque. Dentro do bote salva-vidas chegamos a beber água da chuva para poupar água potável, porque não tínhamos ideia de quanto tempo íamos ficar no mar", disse Katharine Irwin, de 16 anos.

Algumas meninas usavam camisetas assinadas por tripulantes do navio filipino que as retirou do mar. Os jovens receberam treinamento para saber como se comportar em situações de perigo. "O problema é que existe um ponto em que todo treinamento não é suficiente, e você age no instinto. Eu sabia que deveria colocar a roupa de emergência e entrar no bote salva-vidas", contou Keaton Sarwell, de 17 anos.

Pouco depois das 14h, quando a maior parte dos jovens assistia a uma aula na parte superior do veleiro, a embarcação começou a virar. "Estávamos preparados para o mau tempo. Recebemos os informes de ventos muito fortes e ondas muito altas. Mas foi tudo muito rápido", disse o capitão.