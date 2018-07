Sobreviventes filmam momento de desastre de avião

IDAHO - Os americanos Alec Arhets e Nathan Williams deixaram registrado o momento do acidente de avião que por pouco não tirou suas vidas.

Veja vídeo:

Eles estavam à bordo de uma aeronave que sobrevoava a região central do Estado americano de Idaho. A dupla filmava a viagem quando o avião foi vítima de uma corrente de ar que o fez perder altitude e bater contra árvores. Os dois amigos, o piloto e seu filho escaparam com ferimentos leves do desastre.

