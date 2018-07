Sobrinho de Blatter venderá ingressos vip

CORRESPONDENTE

A comercialização dos ingressos para os melhores lugares para a Copa de 2014 no Brasil já tem dono: o sobrinho do presidente da Fifa, Joseph Blatter. Philippe Blatter é o presidente da Infront Sport & Media, empresa de marketing da Suíça acionista da Match, detentora do contrato para a venda dos bilhetes nas áreas vip nos estádios nos Mundiais desse ano, na África do Sul, e o do Brasil. São entradas vendidas a mais de US$ 1 mil cada, destinadas principalmente às grandes multinacionais que querem usar o evento como promoção a seus melhores clientes.

Para a Fifa, esse são os ingressos que geram os maiores lucros. A polêmica, revelada pelo Estado há um mês, deve-se justamente à ligação de Philippe com a Infront, e por extensão com a Match. A Infront é ainda uma das empresas que negocia a venda de direitos de transmissão de jogos da Copa de 2010 e 2014.

O secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, confirmou que o contrato da Match para a venda de ingressos não se limita à Copa de 2010 e abrange o Mundial no Brasil.

Na Fifa, o acordo é tido como algo consumado. A decisão de entregar o negócio à empresa suíça foi tomada em 2007, mas apenas agora surgem os detalhes. Segundo a entidade, o contrato foi fechado com a Match por ter oferecido o melhor projeto, com o maior valor.

A Fifa garante que a decisão não foi tomada de forma isolada por Blatter. Todos os 24 membros do Comitê Executivo da entidade, entre eles Ricardo Teixeira, presidente da CBF, deram seu aval ao contrato com a Match. Além disso, a assessoria de imprensa da Fifa insiste que não teve qualquer influência na nomeação de Philippe como presidente da Infront, em 2006.

Inicialmente, as estimativas eram de que os lucros da empresa poderiam chegar a US$ 500 milhões este ano. Foram colocados à venda 380 mil bilhetes vip. Pelo contrato, a Match pagou à Fifa cerca de US$ 140 milhões.

Mas Valcke admite que, hoje, a Fifa já se contentaria se os ingressos rendessem 50% do valor estimado. "O potencial de venda foi reduzido pela metade"", disse. A crise financeira, a distância do evento na África do Sul para turistas europeus, americanos e asiáticos, além dos preços altos estipulados pelos pacotes aéreos teriam prejudicado as vendas. Valcke já indicou que a Match tentará compensar o que não vai ganhar agora na Copa de 2014, no Brasil.