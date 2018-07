Sócia de aeroporto de Londres irá disputar leilão de Confins e Galeão

"Nossa experiência na gestão de aeroportos em diferentes lugares do mundo confirma nosso compromisso com a modernização dos terminais. Consideramos essa trajetória muito valiosa para a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e para o Brasil, país no qual estamos muito interessados", afirmou Jorge Gil, diretor do Ferrovial Aeroportos, em comunicado.

A empresa, uma das maiores operadoras privadas de aeroportos do mundo segundo a nota, concorreu no ano passado na primeira etapa de privatização de aeroportos.

Na ocasião, foram concedidos à iniciativa privada os aeroportos de Guarulhos (SP), para o consórcio no qual participam a Invepar e a sul-africana ACSA; Viracopos (SP), para Triunfo e a francesa Egis Airport; e Brasília, para a Engevix e para a argentina Corporación América.

Atualmente, o grupo Ferrovial é sócio industrial e primeiro acionista do Heathrow Airports Holdings (HAH), adquirido em 2006 e que inclui os aeroportos de Heathrow, Glasgow, Aberdeen, Southampton e Stansted.

"No último verão, o aeroporto de Heathrow conseguiu alto reconhecimento por seu desempenho durante as Olimpíadas e Paralimpíadas de Londres", afirmou a empresa.

(Por Roberta Vilas Boas)