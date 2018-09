Sociedade civil debate propostas do relatório

O relatório apresentado por Aldo Rebelo (PCdoB-SP) provocou polêmica. O Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União divulgou moção dizendo que o debate está polarizado, quando deveria propor políticas públicas que equilibrem meio ambiente e agricultura.

Para Nicolau Dino, responsável pela coordenação e revisão de matérias ambientais da Quarta Câmara do Ministério Público Federal, a proposta é o contrário do que o País precisa. "Tivemos até então leis bem estruturadas sobre o tema. Agora, quando é necessário um incremento da proteção, assistimos a uma involução." Para ele, a norma nacional referente às Áreas de Proteção Permanente (APPs) garantia um "piso" para todo o País. "A passagem dessa competência para os Estados quebra a ideia de homogeneidade da proteção do patrimônio florestal brasileiro."

Dino diz que é preciso saber se as mudanças propostas são constitucionais. "A Constituição diz que a competência para legislar sobre preservação de florestas é concorrente, mas a União deve fixar as normas gerais." / KARINA NINNI

REAÇÕES

Rafael Cruz

(Greenpeace)

"O relatório traduz as demandas de quem o Rebelo mais ouviu: basicamente o poder público local e representantes do agronegócio. Seu texto revoga um artigo que estava na versão original do código, de 1934, e que foi mantido na revisão feita em 1965: o que tratava as florestas como bens públicos. A anistia sem critérios a todos os que vêm desrespeitando o código é um prêmio para quem agiu fora da lei. O texto está perdoando os desmatadores. No geral, é um retrocesso."

Homero Pereira

(Deputado Federal, PR-MT)

"A proposta só quer trazer as pessoas para a legalidade, pois, nos últimos anos, o código em vigor conseguiu a proeza de deixar quase a totalidade de produtores rurais brasileiros em desconformidade com a lei. Quando todos estão fora da lei, a lei tem de ser alterada. Reserva Legal, por exemplo, é algo que só existe no Brasil. Mas os agricultores brasileiros competem com os estrangeiros em um mercado globalizado. Nós precisamos ser competitivos."

Dilma Rousseff

(Pré-candidata, PT)

"Acho muito difícil a preservação ambiental de áreas interrompidas. Várias questões têm de ser encaradas e ser buscada uma solução equilibrada."