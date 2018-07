Sociedade civil fica fora do documento final da Rio+20 As recomendações que a sociedade civil apresentar durante a Rio+20 não serão acolhidas no documento final da conferência. "A ideia não é influenciar o documento, mas alimentar o debate do pós-Rio+20", disse ontem o negociador-chefe da delegação brasileira para a Rio+20, embaixador André Corrêa do Lago.