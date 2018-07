Sociedade de cardiologia aprova até hambúrguer

Uma marca desse alimento industrializado - geralmente riscado do cardápio de quem procura hábitos mais saudáveis - é recomendada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). No site da entidade, é possível encontrar as razões para essa curiosa distinção: o produto teria baixo teor calórico e reduzido teor de gordura e sódio.

A explicação é a mesma para a extensa lista de biscoitos e pães que a sociedade recomenda.

O selo da SBC - uma das precursoras da estratégia - pode ser encontrado em dois tipos de margarinas, cinco tipos de bebidas à base de soja e quatro variedades de sucos, além de óleos, cereais, laticínios e equipamentos médicos, como medidores de pressão.

Procurada, a SBC não se manifestou sobre a decisão do CFM.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) também concede selos, mas de forma mais restrita. Atualmente, três produtos estampam em seus rótulos a recomendação da entidade.

"Não recomendamos alimentos, remédios ou produtos médicos", diz o presidente da SBP, Eduardo Vaz.