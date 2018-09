Sociedade Goiana elege novo presidente Foi eleito, durante a Expoinel GO, encerrada no dia 26 de outubro, em Goiânia, o novo presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), Luiz Humberto de Oliveira Guimarães, que presidirá a entidade nos próximos dois anos. De acordo com Guimarães, o maior desafio será promover uma gestão participativa, com grande influência dos associados.