Sócio de boate em Santa Maria-RS seguirá para prisão

Sem informar onde os quatro detidos com prisão temporária decretada ficarão recolhidos, o delegado disse ainda que como o testemunho deles será necessário para a apuração do caso, a ideia é que eles fiquem próximos do local do incêndio. Ele não soube informar se será necessária a prorrogação da prisão temporária, por mais cinco dias.

O delegado também comentou que o outro proprietário da boate, internado em uma clínica em Cruz Alta, tem recomendação médica de permanecer no local por cinco dias, o que indica que ele não deve ser recolhido a uma unidade prisional. Ele está internado sob custódia da polícia.

Wendt reforçou ainda que a investigação utilizará as postagens nas redes sociais para avaliar as condições do incêndio. Além disso, as pessoas que publicaram informações nas redes serão convidadas a depor.