Sócio de Rugai diz que viu acusado com mala de fuga Terminou por volta do meio-dia desta quinta-feira o depoimento do publicitário Rudi Otto, no Fórum da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Ele era sócio de Gil Rugai na época do crime, um dos mais importantes até o momento para a acusação. Gil Rugai, de 29 anos, é acusado de assassinar a tiros o pai e a madrasta em março de 2004.