Sócios da Kiss voltam a depor nesta semana Os quatro presos como suspeitos de envolvimento com a tragédia da boate Kiss serão ouvidos pelas polícias Militar e Civil do Rio Grande do Sul nesta semana, na fase final dos inquéritos que investigam as causas e vão apontar as responsabilidades pelo incêndio que matou 240 pessoas em Santa Maria, na região central do Estado.