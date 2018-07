Soc.Masculina encerra turnê internacional A Cia. Sociedade Masculina, grupo de dança contemporânea de São Paulo, encerra na França sua temporada internacional de 2009. Hoje, em La Rochelle, os oito bailarinos sobem ao palco do teatro La Coursive para apresentar Entre o Corpo e o Azul, de Henrique Rodovalho, Transverso, de Paulo Caldas, e Villa, de Anselmo Zolla, seu diretor artístico. Para o próximo ano, a Sociedade Masculina entra em turnê com sua mais recente coreografia, Pescadores do Ar, da americana Carolyn Carlson, e prepara um novo trabalho: uma coreografia baseada no livro Memórias de Sangue, de Martha Graham, que terá a direção de José Possi Neto.