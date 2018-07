Socorro por telefone salva vida de bebê britânico

Um bebê britânico sobreviveu graças aos conhecimentos de primeiros socorros dos pais e às instruções recebidas em uma ligação telefônica. Os pais da criança fizeram respiração boca-a-boca e conseguiram mantê-lo vivo até a chegada de uma ambulância. O bebê, de apenas dez semanas, nascera dois meses prematuro. Pelo telefone, uma socorrista deu instruções passo a passo para o pai, que as repassava à mãe. A mãe da criança conta que as lembranças do episódio parecem confusas e diz que teve sorte por ter feito o bebê respirar novamente - a tempo para a chegada dos paramédicos. Depois do incidente, o menino voltou a ganhar peso e parece ter se recuperado totalmente. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.