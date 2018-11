'Sócrates foi um gênio do futebol', diz Dilma Rousseff

A presidente Dilma Rousseff divulgou neste domingo, 4, nota de pesar pelo falecimento do jogador Sócrates. Leia abaixo a íntegra da nota:

"O Brasil perde um de seus filhos mais queridos, o doutor Sócrates. Nos campos, com seu talento e seus toques sofisticados, foi um gênio do futebol, a ponto de ser considerado o melhor jogador sul-americano de 1983, e ser escolhido pela FIFA, em 2004, como um dos 125 melhores jogadores vivos da história. Como jogador do Corinthians, deu muitas alegrias à torcida.

Além de ídolo do futebol, Sócrates foi um campeão da cidadania. Fora dos campos, nunca se omitiu. Foi um brasileiro atuante politicamente, preocupado com o seu povo e o seu país. Procurando o bem-estar de seus companheiros, ajudou a implantar um sistema democrático no clube em que atuava. Participou também ativamente da campanha pelas Diretas-Já e de outros momentos importantes da redemocratização do País.

Lamento a perda de um grande brasileiro e envio meu abraço solidário a seus parentes, amigos e admiradores".