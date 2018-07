Sócrates já respira sem ajuda de aparelhos, diz hospital

O jogador foi internado na manhã da última sexta-feira com hemorragia digestiva. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira foi uma das estrelas da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de 1982, na Espanha, quando o time era dirigido por Telê Santana. Essa seleção, que foi desclassificada do Mundial pela Itália, é uma das mais lembradas do País. O jogador também foi ídolo no Corinthians na década de 1980.